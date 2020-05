Iuliano: "Ripartenza Serie A? Io farei sempre il contrario di quello che fa la Francia"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Mark Iuliano per commentare l'ipotesi ripartenza in Serie A: “In questi giorni ne abbiamo sentite di tutto e di più. In questo momento c’è un barlume di luce, le squadre cominciano a preparare gli allenamenti e noi speriamo che si riparta. Sensazioni? Qualche giorno fa avrei detto che non si sarebbe ripartiti, soprattutto sentendo il ministro dello Sport che sembrava osteggiasse questa ripartenza. A volte certe dichiarazioni non sono la cosa migliore, poi sembra aver cambiato idea e aver capito che non si può dire di no a un movimento così grande che dà tanto a tante persone. La speranza è che ci sia la possibilità di finire questo campionato. Chiaramente la salute è la prima cosa, ma se fai andare la gente ad allenarsi nei parchi a questo punto in un centro sportivo è più sicuro, soprattutto con i tanti controlli. Io farei sempre il contrario di quello che fa la Francia, quindi se la Francia chiude io aprirei. Sembra sempre che gli altri siano meglio di noi. Ora le parole devono lasciare il posto ai fatti”.