Jaecques, dg Anversa: "Lukaku? Ha rifiutato altre offerte per venire da noi"

Il direttore generale dell'Anversa, Sven Jaecques, è intervenuto ai microfoni di HNL, esprimendosi sul trasferimento di Jordan Lukaku, avvenuto nell'ultimo giorno di calciomercato. L'ex Lazio, secondo il dirigente, avrebbe rifiutato le offerte di altre società pur di approdare tra le fila del club belga: "Non sarebbe qui se non avesse voglia di mettersi in gioco con una nuova sfida. Jordan è stato subito molto positivo. È chiaro il motivo per cui abbia scelto il nostro progetto. C'erano altre possibilità per lui, ma le ha immediatamente bloccate".

