Junior Day Vaccini: Immobile, Pellegrini e le medaglie di Tokyo i prossimi testimonial

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo della campagna "Torniamo allo stadio, vacciniamoci", la Regione Lazio è al lavoro per delle nuove iniziative. La volontà delle istituzioni è quella di convincere un numero sempre più grande di over 12 a vaccinarsi. Sono ancora 140 mila i giovanissimi da immunizzare prima dell'inizio dell'anno scolastico. Così si pensa di coinvolgere i campioni dello sport nei prossimi junior day. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini potrebbero scendere in campo in questa particolare partita insieme ai rispettivi compagni. Ci sono poi le medaglie di Tokyo del Lazio che possono essere preziosi alleati. Da Simona Quadarella a Odette Giuffrida, passando per Marcell Jacobs, Enrico Berré e Caterina Banti, ma anche Martina Centofanti e Massimo Stano tutti potrebbero dare il loro contributo per far correre rapida la campagna vaccinale. I campioni dello sport entrano in gioco, in palio c'è la medaglia più importante.