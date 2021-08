"Torniamo allo stadio, vacciniamoci": quasi 600 adesioni grazie a Lazio e Roma

RASSEGNA STAMPA - Quasi 600 ragazzi over 12 si sono sottoposti alla prima dose di vaccino nell'ambito dell'iniziativa «Torniamo allo stadio», lanciata nei giorni scorsi da Roma, Lazio, dalla Regione e dal Policlinico di Tor Vergata e che aveva avuto i calciatori Bryan Cristante e Pepe Reina come testimonial. I ragazzi e le ragazze, divisi per fede calcistica (i romanisti giovedì, i laziali ieri, convocazione sempre alle ore 15) hanno ricevuto un gadget della rispettiva squadra del cuore. Per i giallorossi anche un biglietto per l'amichevole di questa sera col Raja Casablanca (per la quale servirà comunque un tampone negativo, per il rilascio del green pass occorrono quindici giorni). Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, visto il successo, l'iniziativa potrebbe essere replicata prima della fine dell'estate.