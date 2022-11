Juventus, Allegri annuncia: "Vlahovic ko, mentre gli altri..."

Il tecnico dei bianconeri fa il punto sugli infortunati alla vigilia del match contro i biancocelesti. Oltre al serbo anche altri...

Juventus - Lazio non sarà la sfida dei due cannonieri delle due squadre. Se da una parte si è fermato Immobile proprio quando sembrava pronto a rientrare, dall'altra non ci sarà Dusan Vlahovic. Ad annunciare il forfeit del serbo è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Vlahovic no, non sarà convocato. Non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte dell'allenamento anche oggi, però sta fuori. Per quanto riguarda Chiesa domani è a disposizione. Su Kean deciderò domani quando deciderò la formazione. Gestione diversa? Il fattore mondiale non è assolutamente così perché bisogna essere fatalisti. Magari uno, non lui, va al mondiale e al primo allenamento si fa male e salta il mondiale lo stesso. Bisogna essere fatalisti. Vlahovic ha fatto parte dell'allenamento ieri e oggi ed è normale che non è in condizioni ottimali. Ho parlato con lui e un giocatore non è sereno quando rientra da un infortunio e portarlo in panchina per poi metterlo deve essere di aiuto alla squadra. E in questo momento qui Vlahovic non è nelle condizioni fisiche per affrontare parte della partita. Tutto qui".

GLI ALTRI - Il tecnico dei bianconeri ha parlato anche degli altri acciaccati: "Domani mattina dovrò vedere se Locatelli sarà disponibile così come Cuadrado. Poi una volta saputo della disponibilità o dell'indisponibilità farò delle scelte. Di Maria? Non è questione del mondiale, è questione di minutaggio. L'altro giorno è entrato ha fatto bene per mezz'ora. Domani avrà un minutaggio in più e dovrò decidere se portarlo in panchina e fargli fare un tempo oppure se farlo giocare dall'inizio. È normale che quando entra Di Maria si alza il livello della squadra anche come personalità e tecnica. Domani è l'ultima partita e sarà difficile perché l'ultima partita prima della sosta, una sosta lunga di due mesi, è come la prima di campionato quindi bisogna stare lì con la testa perché se no diventa una partita pericolosa che poi è già di per sé una partita pericolosa per la qualità della Lazio".