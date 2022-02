Juventus, Allegri: "Dobbiamo lottare con l'Atalanta per la Champions"

Messa alle spalle la Coppa Italia, sabato torna il campionato. La Lazio sfida il Bologna all'Olimpico, in un turno in cui lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus è la partita clou per la lotta al quarto posto. Massimiliano Allegri ai microfoni di Mediaset ha proprio indicato nella squadra bergamasca l'unica concorrente per il piazzamento Champions: "Siamo potenzialmente a 11 punti dall'Inter, a sette da Milan e Napoli, noi dobbiamo fare un testa a testa con l'Atalanta fino alla fine. Le altre in questo momento sono fuori dalla nostra portata, dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere cosa riusciremo a fare. A partire da domenica, quando incontreremo una squadra fisica, aggressiva e che vorrà rifarsi dall'eliminazione in Coppa".