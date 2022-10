Juventus, Allegri lancia l’allarme: “Due big indisponibili”. Poi l’elogio alla Lazio…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo di vigilia in casa Juventus che, dopo l'ennesima sconfitta europea con il Benfica con annessa eliminazione dalla Champions, affronterà domani il Lecce al Via del Mare. Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa annunciando le assenze di due big come Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Entrambi non saranno presenti per il match contro i salentini. Di seguito le parole del tecnico toscano: "Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all'adduttore-pube e poi non ci sarà Locatelli per motivi personali. Più tutti gli altri che sapete tutti. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani contro una squadra ben organizzata con giocatori molto veloci nel reparto d'attacco. Poi giocare a Lecce non è mai semplice perché son partite sempre complicate. Bisogna avere una reazione dopo l'eliminazione in Champions, la rabbia serve portarsela dentro non solo domani ma per tutto il campionato".

SCUDETTO POSSIBILE? - "Parlare ora di scudetto serve poco. Dobbiamo rialzarci dopo la batosta di martedì, domani abbiamo l'opportunità di reagire. Le altre stanno viaggiando: il Napoli sta facendo cose straordinarie, il Milan lo stesso, la Lazio sta facendo cose importanti, Inter e Roma uguale. Noi siamo dietro queste, è un obiettivo recuperare punti a chi ci sta davanti. Mancano 27 partite e domani è la prima di queste".

EUROPA LEAGUE? - “Pensare all'Europa League non serve a niente, ora bisogna switchare e pensare al campionato. Domani sarà una partita complicata contro una squadra che ha sempre tenuto le partite in bilico: ha perso all'ultimo con l'Inter, ha pareggiato con la Fiorentina. Il Lecce è una squadra che ha buone qualità ed è ben organizzata. E in contropiede diventano pericolosi, lì bisognerà stare molto attenti”.