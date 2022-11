Juventus, Allegri perde anche Kean: salta la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora problemi in casa Juventus sul fronte infortunati. Nonostante Massimiliano Allegri abbia "recuperato" Chiesa, che rientra nei convocati del match contro il Psg ma solo per la panchina, a fermarsi questa volta è Kean. L'attaccante infatti non partirà per la trasferta parigina a causa di un’infiammazione all’altezza di una cicatrice, esito di un precedente infortunio del retto femorale.

Il calciatore dovrà sottoporsi ad altri esami strumentali ma rischia anche lui di tornare nel 2023.