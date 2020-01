Juventus, Bentancur: “Chi temo di più tra Inter e Lazio? Non mi interessa...”

La lotta Scudetto si è fatta finalmente interessante. Merito anche della Lazio, più defilata ma terzo incomodo pericoloso per Inter e Juventus. Salvo qualche eccezione, non sono molti gli addetti ai lavori che credono nella candidatura dei biancocelesti per la lotta al titolo. Però la squadra di Inzaghi è lì. Anche se Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, non sembra curarsene più di tanto: “Chi temo di più fra Inter e Lazio? Non mi interessano questi discorsi, dobbiamo pensare solo a noi” - ha detto l'uruguaiano a Nueva Helvecia - “Vogliamo vincere tutto. Lavoriamo sulla cattiveria in campo e sulla continuità nel corso delle partite. Siamo intorno al 60-70% del nostro potenziale. A Napoli andiamo per prenderci i tre punti e aumentare il margine sulle inseguitrici".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, DI CANIO PARLA DEL DERBY

TORNA ALLA HOMEPAGE