Juventus, Buffon ha scelto la sua nuova squadra: accordo vicinissimo

Per Gianluigi Buffon non è ancora finita. Il portiere campione del mondo nel 2006, che ha salutato già la Juventus, è a un passo dall'accordo con una nuova squadra. Scaduto il contratto con i bianconeri, Gigi sta per tornare dove tutto è iniziato, al Parma. Buffon è molto vicino al ritorno nel club ducale, dove ha già militato dal 1991 al 2001. Buffon è pronto a giocarsi ancora le sue carte, stavolta in Serie B. A dare la notizia è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.