Juventus, Cuadrado: "Dobbiamo ritrovare la forma di prima della sosta"

Dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli, la prima voce della Juventus ai microfoni di Rai Sport è quella di Juan Cuadrado: "Siamo entrati in campo con la convinzione di vincere la partita. Il Napoli ha difeso bene, spesso in undici, era difficile trovare spazio per il tiro. Dobbiamo guardare avanti, è già successo, ora pensiamo a campionato e Champions League. Siamo una grande squadra e dobbiamo ritrovare la condizione che avevamo prima della pausa. All'intervallo il mister ci ha dato motivazione nello spogliatoio, perché nel primo tempo stavamo tenendo bene la palla. Alla fine è andata male, ma dobbiamo essere professionisti e andare avanti. Dobbiamo ancora migliorare tantissimo nel gioco veloce che vuole il mister, tuttavia è necessario avere la forza dei campioni per andare a giocarci campionato e Champions League".

