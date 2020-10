Juventus, fine dell'isolamento fiduciario: Chiellini e Bonucci possono partire per la Nazionale

Fine dell'isolamento. La Juventus ha annunciato l'uscita dalla bolla dove da sabato scorso squadra e staff erano rinchiusi in isolamento fiduciario dopo la scoperta della positività al Covid di due membri dello staff. A renderlo noto la società bianconera con un comunicato: "Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni,l’ASLcompetente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J|hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività. I calciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni".

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Acerbi e Lazzari dal 1’, panchina per Immobile

FORMELLO - Lazio, Pereira e Muriqi in gruppo: doppietta per il kosovaro

TORNA ALLA HOMEPAGE