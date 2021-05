Juventus, l’agente di Cristiano Ronaldo smentisce: “Non tornerà in Portogallo”

Cristiano Ronaldo non tornerà allo Sporting Lisbona, almeno non questa estate. Questo quanto confermato da Jorge Mendes, agente del numero 7 della Juventus, che, ai microfoni di Record, ha spiegato: "Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo.È solo orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting". Negli scorsi giorni campione ex Real Madrid era stato accostato spesso al club portoghese, con la mamma che spingeva verso un ritorno in patria. È arrivata però subito la smentita di Mendes. Il futuro di CR7 in bianconero rimane comunque in bilico. Molto dipenderà dal piazzamento della squadra di Pirlo a fine campionato.