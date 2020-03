Juventus, la fuga continua: altri due calciatori lasciano l'Italia

Diventano ben sette i giocatori della Juventus attualmente fuori dall'Italia. Se Cristiano Ronaldo si trovava già in Portogallo per via delle condizioni della madre, nel mezzo si sono registrate anche le fughe di Higuain, Khedira, Pjanic e Douglas Costa, che hanno raggiunto i rispettivi paesi d'origine per stare in famiglia. A questi si sono aggiunti nelle ultime ore Alex Sandro e Danilo, volati alla volta del Brasile. Entrambi sono partiti nella giornata di ieri, riporta il corrieredellosport.it, dopo aver rispettato l'intero periodo di isolamento domiciliare, al quale erano stati sottoposti dopo la notizia della positività di Rugani. Al loro rientro, tutti dovranno nuovamente sottoporsi a un ulteriore periodo di quarantena.

