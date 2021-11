Juventus, la Guardia di Finanza indaga anche sul rapporto con Ronaldo: la situazione

Piove sul bagnato in casa Juventus, al centro dell'indagine della Procura per falso in bilancio. Secondo quanto riporta l'Ansa, la Guardia di Finanza starebbe svolgendo degli accertamenti anche sui rapporti di tipo economico tra il club e Cristiano Ronaldo, attualmente in forza al Manchester United. Il calciatore non risulta indagato al momento. I militari, tuttavia, avrebbero ricevuto dai magistrati l'incarico di cercare "documenti e scritture private" relative al contratto del fuoriclasse portoghese e alle retribuzioni arretrate.

