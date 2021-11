Immobile, il rimpianto di De Laurentiis che segna sempre al Napoli

RASSEGNA STAMPA - Nel 2016, dopo il tradimento di Higuain che passo alla Juventus, De Laurentiis poteva prenderlo e invece rinunciò. Immobile è forse il rimpianto più grande del presidente del Napoli. Nell'estate del 2016 il patron azzurro dice no alla richiesta del Siviglia, 11 milioni sono troppi. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, ADL si pentirà di questa scelta e tornerà sull'attaccante di Torre Annunziata qualche anno dopo. L'offerta di 50 milioni alla Lazio però non basta e il club partenopeo ne spenderà 70 per Osimhen. Il numero 17 è atteso da un altro compito importante: trascinare la propria squadra al Maradona. I tifosi napoletani sono avvertiti. Ciro quando vede azzurro si esalta. Negli ultimi sei incroci con la squadra campana, Immobile ha realizzato altrettanti gol. Il primo, bellissimo e votato dai tifosi come il suo miglior gol, nell'agosto del 2018, dopo aver superato di tacco Albiol e Koulibaly. Al Napoli, il bomber biancoceleste ha segnato anche la rete del record di 36 gol che gli ha permesso di eguagliare Higuain. Domani il capitano proverà ad allungare la sua tendenza, Ciro si esalta nei big match.