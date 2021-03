Juventus - Lazio, Giordano: "Colpaccio possibile per i biancocelesti, ma solo se..."

Martedì c'è stato il riposo, non previsto, per la squadra di Inzaghi, mentre domani ci sarà la sfida contro i campioni d'Italia in carica. La Lazio affronterà questo weekend la Juventus e arriva alla sfida con le batterie cariche. Secondo Bruno Giordano, che ha parlato a TMW Radio, il colpaccio è possibile: "Se i biancocelesti tornano quella di 15-20 giorni fa sì, con questa Juve e i suoi problemi di formazione. Ronaldo? Non è un accentratore, non è come Messi dove i palloni passano sempre da lui".

MATCH IMPORTANTE - "Squadre che hanno deluso? Mi sembra esagerato. La Juve ha vinto una Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Credo che abbia i margini per giocarsi il campionato. Dipenderà molto dalla sfida col Porto. Un po' di delusione c'è, ci si aspettava qualcosa di più, è vero. Per la Lazio siamo in linea con le aspettative, è solo leggermente attardata per il posto in Champions".

PIRLO - "Se Lazio e Porto possono essere decisive per il futuro dell'allenatore bianconero? Non lo so. Rimangiarsi una scommessa così? Ci si poteva aspettare un'annata di transizione, visto che si è cambiato molto. Credo di no quindi".