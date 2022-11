Juventus - Lazio, Mimun: "Meno male che arriva la sosta..."

Tante assenze e anche tanti errori hanno condizionato la gara della Lazio che esce sconfitta dall'Allianz Stadium per mano della Juventus che si è imposta per 3-0 con la doppietta di Kean e la rete di Milik. La squadra di Sarri arriva quindi alla sosta al quarto posto, a quota 30 punti. Questo il pensiero di Clemente Mimun sul match: "La Juve di oggi più forte di noi peccato. Oggi nulli davanti e male in difesa, meno male che arriva la sosta"