Juventus - Lazio, Pjanic: "Siamo delusi, loro più bravi nel secondo tempo"

Un altro ko per la Juventus in sole due settimane, sempre contro la Lazio. Al termine del trionfo biancoceleste un amareggiato Miralem Pjanic ha commentato la sconfitta dei bianconeri ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "C'è delusione, siamo dispiaciuti ci tenevamo molto a vincere questa finale. Nel primo tempo è stata una partita alla pari con ritmo basso. Nel secondo tempo forse ci siamo un po' allungati, c'erano più spazi e loro sono riusciti a sfruttarli facendo gol. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni anche per portarci sul 2-1, ma in generale non è stata una grande partita da parte nostra. Sappiamo che ci sono cose da migliorare, sicuramente per vincere si deve subire molto di meno, la squadra deve stare meglio in campo. Le statistiche non sono buone. Rispetto alle ultime partite ci è mancata brillantezza, non siamo stati veloci nei passaggi e questo ha fatto la differenza. Si sono affrontate due belle squadre, come dicevo primo tempo alla pari poi nel secondo tempo sono riusciti a fare qualcosa in più riuscendo a vincere la partita. Ci dispiace, ma dobbiamo fare questa ultima parte di stagione al meglio. C'è un campionato da vincere, c'è la Champions e dobbiamo continuare a prepararci".