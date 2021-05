Juventus, Pirlo: "Con il Milan l'Atalanta se la giocherà, come ha fatto la Lazio"

La Juventus ha vinto la Coppa Italia contro l'Atalanta. Domenica il destino delle due squadre si incrocerà di nuovo con i bianconeri (impegnati a Bologna) che faranno il tifo per i nerazzurri contro il Milan per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ai microfoni di Rai Sport Andrea Pirlo ha parlato dell'ultima giornata con un impegna anche alla partita della Lazio contro il Torino: "L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo. Non dobbiamo dire a loro come giocare. Affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Come ieri la Lazio o il Crotone, è questo il bello del calcio. Il Bologna si giocherà la partita alla morte e noi dovremo essere più bravi a vincere la partita".