Juventus, possibile sanzione per il ragazzo che ha chiesto la maglia a Ronaldo: il caso

Non ci sarà nessuna multa per Cristiano Ronaldo che, dopo la partita contro il Genoa, ha gettato a terra la maglietta bianconera. Nessuna reazione istintiva per l'attaccante portoghese che si è limitato a lanciare la casacca a un giovane raccattapalle presente a bordo campo. Come riporta La Repubblica, chi rischia una clamorosa sanzione è proprio il giovane ragazzo dell'Under 13. Il regolamento interno della Juventus, infatti, vieta ai raccattapalle di chiedere la maglia ai calciatori.