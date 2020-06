Juventus, Sarri: "Il nostro vantaggio non è sostanzioso. Su Atalanta - Lazio..."

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce e una delle domande era riferita alla lotta per lo Scudetto con Lazio e Inter. La risposta: "Ho visto una parte di Atalanta - Lazio, l'Inter invece no perché stavo lavorando. Noi dobbiamo guardare poco i risultati degli altri e più ai nostri. Più alle prestazioni perché alla lunga portano ai risultati. In questo momento abbiamo un vantaggio che non può essere considerato sostanzioso. Se si guarda la classifica a 11 partite fa era diversa da oggi. Ci sono 33 punti in palio e dobbiamo creare la mentalità di fare risultato in tutte le partite. Dobbiamo pensare soltanto alla prossima sfida senza fare tabelle".

