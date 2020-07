Juventus, Sarri: "Sto pensando di schierare l'Under 23 contro la Roma"

Dopo la sconfitta per 2-0 a Cagliari il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha criticato il calendario varato dalla Lega Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn: "Come gestirò questi giorni che mancano alla sfida con il Lione? Vediamo, i problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che fa cinque partite in 12 giorni. Neanche in 14, in 12 ossia il 20-23-26-29-01. Quindi vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'Under 23 nell'ultima partita per recuperare completamente energie. Vedremo domani e domani l'altro la situazione".

