Klopp: "Chi vince lo Scudetto? La Lazio. Ha Leiva e Immobile, tifo per loro"

Con la qualificazione alla prossima Champions League già in archivio, e i 25 punti di vantaggio sul secondo posto difeso dal Manchester City, il tecnico del Liverpool - Jurgen Klopp - può guardare con serenità agli altri campionati. Tra i quali non manca la nostra Serie A. Intervistato da Rai Sport per 90° minuto, l'allenatore dei Reds ha lanciato il suo endorsement alla Lazio nella lotta al titolo. Ecco le sue parole: "Chi vince lo Scudetto? La Lazio. Ha Lucas Leiva che ha giocato qui nel Liverpool, e Immobile che è stato un mio giocatore (al Borussia Dortmund, ndr). Io tifo per loro. Mi dispiace per Sarri, ma la Lazio sta facendo una grande stagione, è una sorpresa". Klopp ha chiuso con un pensiero proprio sui bianconeri: "La Juve ha la rosa più ricca, resta la favorita. Basta guardare che tipo di giocatori siano costretti ad andare in panchina, o addirittura in tribuna, per ritenere che sia la più forte".