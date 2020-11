Kosovo - Moldavia, Zhegrova fa infuriare Muriqi: la reazione non si fa attendere

I giocatori del Kosovo insoddisfatti per il rendimento del loro compagno di squadra, Edon Zhegrova. L'ultimo a infuriarsi, riporta opoja.net, è stato Vedat Muriqi. Nella gara della Nazionale contro la Moldavia, l'attaccante della Lazio si è arrabbiato con il calciatore del Basilea per non esser stato servito. L'ex Fenerbahce aveva chiesto palla in uno spazio in cui era completamente solo, ma il 21enne non avrebbe seguito il suo suggerimento nonostante fosse in difficoltà per il pressing avversario. Muriqi si è lasciato andare a una reazione immediata: ha espresso la propria rabbia muovendo le mani e sorridendo amaramente. Non è la prima volta che su Zhegrova piovono critiche: prima di Muriqi era toccato ad Haderhjonaj e Berisha. Entrambi erano rimasti spiazzati da alcune decisioni dell'attaccante durante la sfide con Albania e Slovenia, terminate con la sconfitta del Kosovo.

