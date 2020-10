L’agente di Akpa Akpro: “Il gol al Borussia è solo l’inizio. La Lazio è il club perfetto”

Da Tolosa a Roma, passando per Salerno e arrivando al gol alla prima apparizione in Champions League. La favola di Jean-Daniel Akpa Akpro è destinata a continuare. Il centrocampista ivoriano ha consolidato la vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund e si è preso la scena. Da ieri sera, tutti stanno scoprendo la sua storia particolare. Capitano del Tolosa, campione d'Africa con la Costa D'Avorio e poi il buio. Rimasto senza squadra e approdato alla Salernitana. Infine la chiamata della Lazio che, a 28 anni, lo ha riportato su grandi palcoscenici. Il suo agente, Umberto Riva, ha raccontato la carriera di Akpa ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Dopo il gol al Borussia è al settimo cielo, ma mi ha detto che questo è solo l'inizio. Ora può far vedere a tutti di cosa è capace. A parte il gol, quando è entrato ha recuperato palloni, preso falli e aiutato la squadra ad alleggerire la pressione. È un ragazzo fantastico. Il carattere e la tenacia sono le sue armi migliori”.

DA SALERNO A ROMA - “A fine stagione mi ha detto: ‘Voglio giocare in Serie A’. Quando la Lazio si è inserita, il ragazzo non ha più avuto dubbi. Siamo sempre stati tranquilli e abbiamo sentito subito tanta fiducia da parte di Inzaghi e Tare".

PRESENTE - "Continuerà a fare quello che ha sempre fatto. Non si è montato la testa dopo il gol al Dortmund. Mi metto nei panni dei tifosi della Lazio che all'inizio non hanno fatto i salti di gioia. Ora invece lo adorano tutti. La Lazio è uno dei pochi club in Italia che ha il coraggio di dare certe opportunità mantenendo allo stesso tempo un livello di risultati top in Italia. È il posto perfetto per Akpa”.