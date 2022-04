L'ex Lazio Signori spiega: "Futuro? Vorrei allenare i bambini"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La carriera di Giuseppe Signori è stata segnata da tre squadre: il Foggia, la Lazio e il Bologna. In Puglia si è fatto notare, in biancoceleste è diventato Re Beppe e in Emilia-Romagna ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante ora si è stabilizzato proprio nel capoluogo emiliano e ieri sera ha partecipato a un raduno in cui si è ricordata la semifinale di Coppa Uefa contro il Marsiglia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Signori ha rilasciato qualche dichiarazione parlando anche del suo futuro: "Mi piacerebbe rientrare e cominciare la mia vita da tecnico. Magari cominciando a fare l'insegnanti dei bambini". In attesa di capire cosa sarà di lui, Beppe a giugno sarà a Miami per seguire un'ottantina di ragazzi italo americani un un'Academy.