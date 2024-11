L'Italia calcio a 7 vola in Brasile: al via la Coppa Intercontinentale

Fonte: legacalcioa8.it

Dal 12 al 14 novembre la nazionale azzurra sarà impegnata nella Coppa Intercontinentale in Brasile.

L’Italia chiamò. Dopo il mondiale di Puebla del 2023, la nazionale italiana sarà protagonista di un altro evento internazionale di assoluta rilevanza. Gli azzurri del commissario tecnico Mauro Micheli, infatti, saranno impegnati nella prossima Coppa Intercontinentale dal 12 al 14 novembre. L’evento si terrà a Florianópolis, nel sud del Brasile. Una competizione che riunirà le migliori squadre nazionali di vari continenti. Ci saranno 6 squadre nella categoria maschile e 4 nella categoria femminile. Le 6 nazionali saranno divise in 2 gironi da 3 squadre: la prima classificata di ogni gruppo accede direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze si affronteranno in uno spareggio per decretare le altre due semifinaliste.

IL CAMMINO DEGLI AZZURRI - La nazionale italiana è stata inserita nel gruppo A con Cile e Colombia, evitando per la prima fase le altre due big del continente, ovvero Brasile e Argentina. I ragazzi di Micheli esordiranno martedì 12 novembre alle ore 10 locali contro la Colombia. Alle ore 20, invece, se la vedranno contro il Cile con l’obiettivo di volare direttamente nelle semifinali del giorno successivo. Nell'altro gruppo, oltre a verdeoro e albiceleste, ci sarà la nazionale del Mozambico.

IL GRUPPO AZZURRO - Sono 13 i convocati del ct Mauro Micheli per la spedizione brasiliana. Tanta qualità tra i pali, dove ci sarà l’esordio di un campione assoluto come Stefano Sorrentino. Insieme all’ex Chievo e Palermo, ci sarà il portierone dell’Eur Giuseppe De Bernardo. In difesa confermatissimo il leader della Lazio Simone Pomposeli, insieme a Cerbara, Volpato e Zeno, autore di un grande avvio di stagione con la maglia della Roma. Centrocampo di corsa e qualità con Mariani, Lococo, Grumiche, Turvo e Raparelli. Davanti, la coppia Mauro Cioffi e Ivan Giuliani, 5 gol in due nelle prime 4 giornate di Serie A Renovalo e già trascinatori degli azzurri.