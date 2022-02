L'Olbia risponde a Mourinho: "La Serie C come la Serie A, solo più romantica"

L'Olbia risponde a Mourinho. L'allenatore della Roma, nello sfogo post Inter, aveva chiamato in causa anche la Serie C: "Avete paura di partite del genere? E allora andate in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio". Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto il club sardo a replicare. Pubblicato sui social un video in cui l'allenatore Canzi sta rimproverando la sua squadra, è stata aggiunta una didascalia rivolta proprio al portoghese: "Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica".

