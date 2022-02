Dazn, rivoluzione al vertice: da Tim arrivano Bernabè e Azzi

RASSEGNA STAMPA - Dazn cambia ancora e mette in atto una piccola rivoluzione al vertice. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei Franco Bernabè sarà il nuovo senior strategic advisor per le attività in Italia e Stefano Azzi il ceo dal primo marzo. Due nomi importantissimi e noti nel mondo delle telecomunicazioni: il primo è stato due volte amministratore delegato di Telecom Italia e il secondo copriva il ruolo di capo della divisione commerciale consumer. Insomma una svolta importante che sottolinea come la piattaforma voglia crescere e migliorarsi per offrire il massimo a tutti gli utenti.