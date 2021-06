La Colombia beffa l'Argentina nel finale, solo panchina per Correa

Solo un pareggio, che sa anche un po' di beffa, per l'Argentina di Lionel Scaloni che questa notte è scesa in campo contro la Colombia in una delle gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali del Qatar. Prima Romero e poi Paredes portano sul doppio vantaggio l'Albiceleste ma non basta perché nella ripresa Muriel dal dischetto accorcia le distanze e allo scadere Borja sigla la rete del pareggio. Solo panchina per il Tucu Correa che non è stato impiegato dal ct.

