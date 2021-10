La Lazio batte l'Inter, Anderson incanta: l'omaggio social del club per "Pipe" - FOTO

La Lazio batte l'Inter, ma Felipe Anderson incanta. Il brasiliano si rende pericoloso a più riprese nel corso della gara per poi siglare il gol che causa le polemiche degli avversari. E al triplice fischio i complimenti vanno ovviamente a tutta la squadra, ma una menzione speciale per "Pipe". Tornato nella Capitale dopo le esperienze in Inghilterra e in Portogallo, il cdlasse '93 sta trovando spazio, fiducia ed entusiasmo con Maurizio Sarri. Il club biancoceleste gli ha voluto dedicare un post che riassume l'ottima condizione dell'ex West Ham: "Pipe is on fire".

La Serie A incorona Milinkovic: "Sulle ali della Lazio". E il suo urlo... - FOTO

Lazio, Binance portafortuna: "Complimenti per questa prima vittoria" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE