La Lazio è attesa dalla 23ª finale della propria storia: il bilancio

Eccola qui. Alla 23ª finale della storia della Lazio mancano solo poche ore, poi sarà realtà. Un conto che parte a ridosso degli anni '40 e che esclude le due finali scudetto perse nel 1912/13, 1913/14 e 1922/23, oltre a quella non giocata nel famoso 1914/15 a causa della guerra. Che comunque non vanno dimenticate. Ma la prima vera finale di un torneo a eliminazione diretta del club più antico di Roma risale al 1937, quando i biancocelesti di Piola vennero sconfitti nell'ultimo atto della Mitropa Cup dal Ferencvaros. Poi tante finali di Coppe Italia, 10 per la precisione. Si rammentano spesso le 7 vittorie (1958, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2013/14, 2018/19), scordando però specialmente una sconfitta, quella contro la Fiorentina del 1960/61. Che va ad aggiungersi alle due sfuggite per mano della Juventus nel 2014/15 e 2016/17. Alto di conseguenza anche il conto delle Supercoppe Italiane, ben 7, suddivise così: quattro vittorie (1998, 2000, 2009, 2017), e tre sconfitte (2004, 2013, 2015). Bilancio di tutto rispetto anche in Europa, dove la Lazio ha vinto Coppa delle Alpi (1970/71, non riconosciuta dall'Uefa), Coppa delle Coppe (1998/99) e Supercoppa Europea (1999), perdendo solo la finale di Coppa UEFA contro l'Inter nel 1997/98. Il totale fa 22: 14 vittorie, 8 sconfitte. Un conto mica male. A Immobile e compagni il compito di migliorarlo nella serata di Riyad: la prima finale in Medio Oriente dell'epopea biancoceleste.

