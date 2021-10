La Lazio ritrova il gol di un centrale difensivo: ecco da quanto non accadeva

Non succedeva dal 27 gennaio 2021. La Lazio torna al gol con un difensore centrale. A metterla dentro è Patric che al minuto 38 di Lazio-Lokomotiv Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, fissa il risultato sul definitivo 2-0 su calcio d'angolo. Il difensore spagnolo spezza dunque l'assistenza dal gol dei centrali biancocelesti. L'ultimo gol messo a segno dai centrali difensivi risale a 246 giorni fa, quando Acerbi andò a segno nel match perso 3-2 dalla Lazio contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia 2020/21.

UN'ARMA SMARRITTA - Le reti dei centrali erano diventate quasi un fattore per la Lazio fino al gennaio 2020. In quel periodo infatti i difensori biancocelesti trovavano spesso la via del gol: Acerbi nel derby, Bastos con la Sampdoria, Patric con la Cremonese e prima ancora Luiz Felipe contro il Borussia Dortmund in Champions, gol non assegnato al brasiliano dalla UEFA, e ancora Acerbi con un siluro mancino contro il Torino. Per più di un anno la squadra non ha segnato con i centrali. È tornata a farlo sempre con in numero 33 in Coppa Italia contro la Dea nel gennaio 2021. Poi un altro periodo di vuoto fino ad oggi con Patric che ha trovato la gloria personale. I gol dei difensori centrali erano un'arma in più per la Lazio che spera di ritrovare questo elemento in più sotto la gestione Sarri.

Pubblicato 30/09