"La prima volta allo stadio": ecco la storia di Andrea, piccolo tifoso della Lazio! - VIDEO

"Vi stiamo per raccontare una storia d'amore che ha a che fare con due colori, il bianco e il celeste. Un amore che dura da generazioni ma che oggi ha un unico vero protagonista, Andrea". Inizia così il video - condiviso in questi minuti sul sito di Dazn - che racconta la giornata speciale di un piccolo tifoso, laziale grazie a papà Luciano e a mamma Ilaria. "Sono tifoso da quando sono nato, mio padre mi portava sempre allo stadio. Poi crescendo, ho iniziato ad andare con gli amici. Ad Andrea ho subito regalato il completino della Lazio, per farlo addormentare gli mettevamo l'inno", racconta il padre. Poi è il turno della mamma: "Sono laziale da quando sono nata, mio padre laziale, sfegatato. Mi portava in trasferta, mi ricordo quella contro l'Udinese".

LA SORPRESA - Ignaro di quanto sarebbe accaduto qualche ora più tardi, Andrea raggiunge, insieme al padre, il centro sportivo di Formello. La visita all'interno del quartier generale biancoceleste, inclusa la sala stampa. Il bambino si siede al posto di Sarri: "Ci vorrei stare una vita qui, non vedo l'ora che giochi la Lazio questa sera". Poi l'incontro col suo giocatore del cuore, Luiz Felipe. Il brasiliano gli regala la maglia, immediatamente indossata, e una macchina fotografica per immortalare tutte le tappe di quella che è destinata ad essere una meravigliosa giornata da tifoso. Infine l'invito: "Questa sera andiamo allo stadio, va bene?". Neanche a chiederlo, la famiglia si dirige verso l'Olimpico. Lazio - Udinese la gara in programma. Andrea tifa, urla, esulta, sventola la sciarpa. La squadra di Sarri pareggia 4-4 al termine di un rocambolesco match. È ora il momento di tornare a casa, non prima dell'incontro col bomber biancoceleste, Immobile: "Se tornerò allo stadio? Certo!".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Pubblicato il 24/12 alle 10.45