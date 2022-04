La Serie A esalta Luis Alberto: "Classe e qualità al servizio della Lazio" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vede il Sassuolo e si esalta: era già successo nel 2017, è accaduto ancora una volta nella gara di sabato contro la compagine di Dionisi. Il Mago Luis Alberto è stato autore di una prestazione importante e ha messo il suo zampino anche sulla rete firmata da Milinkovic servendogli un pallone perfetto direttamente da calcio di punizione. Non solo, lo spagnolo ha anche coperto in lungo e in largo il campo come dimostra la "Heat Map" pubblicata dalla Serie A che ha celebrato il numero 10 con un post: "Il Mago della Lazio. Classe e qualità: centrocampista chiave".