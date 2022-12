La Spagna e la decisione su Luis Enrique ct: il possibile scenario

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Flop Spagna al Mondiale, ora è tempo di decisioni. Secondo Marca la Federcalcio spagnola si aspetta a breve le dimissioni del ct Luis Enrique. Alcune fonti della federazione stessa avrebbero sottolineato di essere “allo stesso punto del 2018". Il riferimento è all'eliminazione anche in quel caso agli ottavi di finale, quando la Spagna venne battuta ancora ai rigori dalla nazionale di casa, la Russia. "Da quei giorni a oggi - si legge ancora - alla fine non ci sono stati miglioramenti, e ci ritroviamo allo stesso punto". Così "la fiducia in Luis Enrique non è più la stessa".