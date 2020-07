Lady Immobile compie 30 anni, gli auguri di Ciro: "Ogni giorno ho nuove ragioni per amarti" - FT

Giorno di festa in casa Immobile. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Jessica ha ricevuto degli auguri speciali da parte di suo marito Ciro. Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante della Lazio ha dedicato splendide parole a sua moglie: "In te ho trovato la moglie perfetta, la migliore amica e l'amore più dolce che abbia mai immaginato. Sono così felice che la vita mi abbia portato a te. Il mio amore per te cresce continuamente. Sto scoprendo ogni giorno nuove ragioni per amarti. Buon compleanno vita mia". Ad accompagnare degli auguri davvero speciali, una foto della bella Jessica, che ha prontamente risposto a Ciro: "Grazie amore mio, ti amo".

