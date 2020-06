Lausanne-Sport, un ex Lazio potrebbe prendere il posto del ds Iglesias

Con la partenza del ds Pablo Iglesias, a cui ha fatto seguito quella del responsabile dello scouting Thurre e di Rohrbach, la dirigenza del Lausanne-Sport è alla ricerca di un sostituto per riempire il proprio organigramma. Uno dei principali candidati è Lorik Cana, che ha vestito la maglia della Lazio dal 2011 al 2015. Per l'ex capitano dell'Albania, che può vantare nel passato avventure tra le fila del Marsiglia e del Galatasaray, potrebbe aprirsi un'inedita esperienza in terra svizzera.

