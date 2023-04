Lazio, 23 anni fa l'urlo scudetto di Simeone: il ricordo del club - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pesce d'aprile? No, è tutto vero. Il 1° aprile 2000, esattamente 23 anni fa, la Lazio batteva a domicilio la Juventus grazie a un gol bellissimo di Diego Simeone. Pennellata deliziosa di Veron che pesca la girata aerea del Cholo. Palla in rete e biancocelesti che tramortiscono la Vecchia Signora capolista che in pochi giorni passò da +9 a +3. Una rete di una bellezza e di un'importanza indecifrebile che spianò la strada alla Lazio verso il secondo scudetto della sua storia. La scoietà ha ricordato quel momento con uno splendido video sui social.