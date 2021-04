Lazio, 26 anni fa la vittoria nel derby timbrata Casiraghi-Signori: il ricordo

Era il 23 aprile 1995 quando la Lazio affrontò e sconfisse la Roma per 2-0 nel derby di ritorno di quel campionato. Mattatori di quel successo furono Casiraghi, autore di un bellissimo gol in rovesciata, e Signori che dopo il rigore realizzato corse a prendersi l'abbraccio della Nord togliendosi la maglia. Con quel risultato i biancocelesti allenati da Zeman vendicarono la sconfitta per 3-0 dell'andata sovvertendo, come spesso accade nelle stracittadine, i pronostici. Il tutto sotto gli occhi dei Take That accorsi in tribuna per tifare l'amico Gascoigne.