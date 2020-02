Lazio, 30 candeline per Immobile. Da Luis Alberto a Leiva: gli auguri dei compagni - FT

Il popolo laziale in festa. Ciro Immobile compie trent'anni. Il profilo Instagram del bomber di Torre Annunziata è letteralmente invaso da messaggi e foto pubblicate dai tifosi, che non hanno potuto non fare gli auguri al proprio bomber. Anche i compagni di squadra, però, hanno voluto spendere qualche parola nei confronti dell'attaccante, che oggi spegne 30 candeline. Finora, Silvio Proto, Luis Alberto, Alessandro Murgia e Lucas Leiva hanno fatto pubblicamente gli auguri a Ciro, prontamente ripubblicati dallo stesso ex Torino. Di seguito, tutti i post:

