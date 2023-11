Lazio, 31 anni fa l'amichevole a Siviglia con Maradona vestito di biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Certi eventi sono impossibili da dimenticare, restano nel cuore e nella mente dei tifosi e non escono più. Tra questi c'è senz'altro l'istantanea del 10 novembre 1992 quando Maradona seppur per qualche attimo ha vestito la maglia della Lazio. Al termine dell'amichevole disputata al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia per celebrare il ritorno in campo del Pibe de Oro dopo la squalifica per doping l'ex attaccante del Napoli si è presentato ai microfoni per la classica intervista post partita con indosso la casacca biancoceleste. Ovviamente l'immagine ha fatto un certo effetto e perché no ha fatto anche un po' sognare.

Per la cronaca l'amichevole si è conclusa con il risultato di 1-1 con le reti di Gascoigne per la Lazio e di Pineda per i padroni di casa, che tra gli altri schierarono un giovanissimo Diego Pablo Simeone che 8 anni dopo sarebbe stato uno dei grandi protagonisti del secondo scudetto della storia del club capitolino.