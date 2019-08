Lazio, 51 anni dalla scomparsa di Ezio Sclavi: il ricordo della società

Proprio 51 anni fa si spense Ezio Sclavi, storico ex giocatore della Lazio. La società ha voluto ricordarlo: "Nato a Montù Beccaria il 23 marzo 1903, Ezio Sclavi venne tesserato in biancoceleste nell’estate del 1923 dopo essere stato notato dagli osservatori della Prima Squadra della Capitale mentre era a Roma per svolgere il servizio militare. Esordì nella prima giornata del campionato 1923/24 partendo dal 1’ contro la Fortitudo. Restò in biancoceleste fino al 1934 - esclusa una parentesi annuale alla Juventus -, collezionando 250 presenze. Si è spento a Taggia il 31 agosto di 51 anni fa".

