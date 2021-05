Lazio, 8 anni fa la cinquina di Klose al Bologna: il ricordo

Miroslav Klose è rimasto nei cuori dei tifosi della Lazio, sia per la sua professionalità che per i suoi numeri. Dei 63 gol in 171 presenze messi a segno con i biancocelesti, 5 li ha realizzati in una sola partita. Era il 5 maggio del 2013 e i capitolini, allora guidati da Petkovic, superarono il Bologna con un rotondo 6-0 all'Olimpico. Il tedesco si prese la scena andando in gol per 5 volte, stabilendo un nuovo record dato che nessuno prima di lui era riuscito in questa impresa. I primi 3 gol arrivarono nel primo tempo nell'arco di 17 minuti, dal 22' al 39', mentre gli altri due nella ripresa al minuto 50' e 61'. In mezzo uno splendido tiro a giro di Hernanes al minuto 32'.