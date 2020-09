Lazio, A. Anderson: "Abbiamo fatto un bel test, dobbiamo continuare così"

Nella seconda uscita durante i ritiro di Auronzo, la Lazio conquista la vittoria in amichevole contro il Padova per 1-0. Al termine della gara, Andre Anderson è stato intercettato dai microfoni del canale ufficiale biancoceleste per un commento sulla partita.

Il brasiliano si è espresso positivamente riguardo quanto fatto fino ad adesso dalla squadra. Ecco le sue parole: "La partita è andata bene, abbiamo fatto un bel test. Dobbiamo continuare così. Tutti i giorni lavoriamo duramente e dobbiamo continuare con questa testa. Fortunatamente oggi il clima è stato più favorevole".