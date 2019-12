Lazio, a Fiumicino la dirigenza viene accolta dall'ADR - FOTO

Prima di partire, meglio stare leggeri. Ma questo vale per i giocatori. Al presidente e al ds - mister compreso - può essere concessa anche una fetta di torta. Per “benedire” la partenza della Lazio in vista della Supercoppa, l'ADR (Aeroporti di Roma, la società che gestisce Fiumicino e Ciampino) ha accolto Lotito, Tare e Inzaghi con un dolce biancoceleste di buon augurio. Che sotto le feste non fa mai male. Una scelta particolare per un evento particolare, alla quale la Lazio ha risposto regalando un paio delle maglie della Supercoppa ai dirigenti della società aeroportuale.

