Lazio, a Siena nasce il club "Amici di Paolo Negro" - FOTO

Paolo Negro, 378 presenze e 24 gol con la maglia biancoceleste, ha lasciato un ottimo ricordo alla Lazio. L'ex difensore attualmente ricopre il ruolo di collaboratore tecnico al Siena, squadra che milita in Serie C. Alcuni tifosi della Lazio hanno voluto omaggiarlo dando vita al "Siena club Lazio, amici di Paolo Negro" che sabato 27 ottobre presenzierà per la prima volta allo stadio Artemio Franchi con uno striscione. "L'enorme affetto e la profonda stima per Paolo Negro come uomo e come calciatore, protagonista per anni nella Capitale, ci hanno mosso per questa iniziativa" - scrive il neonato club attraverso una nota ufficiale - "Lo sport e quindi anche il calcio, sa scrivere anche delle belle pagine, di passione e di rapporti umani. Paolo rappresenta da anni quel calcio di emozioni e di valori umani che stenta a sopravvivere: per noi è sempre stato una bandiera e oggi che collabora con il Siena, saremo al Franchi per sventolare quella della Robur". Una decina dei suoi promotori, tutti residenti a Roma, sabato saranno a Siena in occasione del derby con il Grosseto.