Lazio, a Udine per fare punti: gli scatti de Lalaziosiamonoi

UDINE - La Lazio pronta ad affrontare l'Udinese, in palio ci sono punti importanti per provare a rimanere in scia di un sogno chiamato Champions League. Alla Dacia Arena i biancocelesti non saranno soli: circa 327 tagliandi venduti per il settore ospiti. Lalaziosiamonoi, grazie al lavoro degli inviati, vi porterà sino al fischio d'inizio del match in programma alle ore 20.45. Ecco alcuni scatti della Dacia Arena.