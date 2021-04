Lazio, a Verona torna la coppia Immobile - Caicedo: i numeri

A Verona la Lazio dovrà fare i conti con le assenze: non soltanto Lazzari e Correa (squalificati dal Giudice Sportivo), ma anche il tecnico Simone Inzaghi. In panchina andrà il vice Max Farris, mentre per quanto riguarda l'attacco in netto vantaggio c'è la coppia Immobile - Caicedo. I due tornano insieme dal 1', come non avviene dal 15 gennaio in occasione del derby dominato contro la Roma. In particolare l'ecuadoriano in campionato è partito titolare 8 volte in questa stagione, 7 volte al fianco di Immobile e una con Correa. In 4 di queste 7 volte Caicedo è andato in gol (Atalanta, Hellas Verona, Fiorentina e Parma tutte all'andata), nelle altre 3 è andato a segno Ciro (Napoli, Genoa, Roma) e una volta entrambi (Fiorentina). La speranza dei tifosi della Lazio è che la serie si allunghi al Bentegodi, con il ritorno al gol di Immobile o un'altra perla dell'uomo della provvidenza Caicedo.

